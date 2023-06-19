Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Сергій Грабський. Він пояснив ймовірні сценарії ураження ворожої техніки.

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Відчайдушні спроби втриматися

Ворог використовує вертольоти у більш широкому спектрі дій, аби відбити наступальні дії ЗСУ, пояснив Грабський. Але щодня росіяни втрачають свою дороговартісну техніку на фоні інтенсивності бойових дій.

Це дуже відчайдушний крок. Використання авіації завжди було слабким місцем російської армії, оскільки це потребує серйозної взаємодії і координації спільних дій. Тому вони переходять на такий більш затратний спосіб використання військової авіації,

– додав військовий експерт.

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Варіанти ураження техніки

За озвученою в ефірі 24 Каналу інформацією, росіяни базують Ка-52 зокрема в Бердянську. Маючи в резерві далекобійні ракети, такі як Storm Shadow, можна уразити ворожу авіацію на зазначеній відстані. Для цього має бути рішення вищого військового керівництва, пояснив Грабський. У свою чергу він зазначив доцільність ураження логістичних шляхів забезпечення та складів окупантів, аби унеможливити їхнє використання цієї авіації.

"Можна збивати окремий вертоліт, використовуючи ракети, якщо є достатня їхня кількість. Але знищивши, наприклад, один склад авіаційного пального, ми фактично знерухомлюємо цілий підрозділ російської авіації. Не дозволяємо їм використати ці вертольоти навіть за наявності таких типів. Наша задача – спостерігати і підтримувати наші ЗСУ", – додав військовий експерт.

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