На Ореховском направлении массово уничтожают вражеские ЗРК, среди последних – "Бук-М3", – Лиховой

На Ореховском направлении ВСУ массово уничтожают российские ЗРК. Всего за первую неделю августа россияне потеряли 6 комплексов.

Среди уничтоженных ЗРК есть модернизированный "Бук-М3". Об этом рассказал в эфире телемарафона представитель Оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий, пишет 24 Канал.

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ВСУ совершают "геноцид" российских ЗРК

Все шесть ЗРК были уничтожены на Ореховском направлении в Запорожской области.

У нас происходит какой-то геноцид российских зенитно-ракетных комплексов,

– отметил Лиховий.

Так, в ночь на 8 августа возле села Запорожье на Ореховском направлении на оккупированной территории ВСУ уничтожили ЗРК "Бук-М3" – достаточно современный модернизированный комплекс противовоздушной обороны россиян. Он был принят на вооружение российской армии в 2016 году.

Этой же ночью был уничтожен ЗРК "Оса" в районе Великих Копанов.

За два дня до этого ВСУ ликвидировали "Бук-М1" в районе Украинского, один "Тор" и два ЗРК "Бук" на Ореховском направлении.

"Если ПВО противника так прореживается, значит у нас появляется преимущество в небе", – заметил Лиховий.