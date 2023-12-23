Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан в ежедневном военном обзоре на 24 Канале рассказал, что ликвидация 3 вражеских Су-34 – очень сложная операция. Россияне сами же подтвердили сбивание своих самолетов.

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Сбитые российские Су-34

Свитан отметил, что подобные операции по сбиванию вражеских Су-34 были. В частности, такую операцию удалось осуществить возле Авдеевки. Туда подтащили ЗРК С-300, который был в выключенном режиме, поэтому россияне его не видели. Однако когда россияне подняли в воздух свой самолет, наши рассчитали, что могут достать, сбить его и быстро отработали.

По дальности до Су-34 мог достать С-300, если он стоял на берегу. Или же Patriot – у него в 2 раза большая дальность, чем у С-300. Они работают из засады. Не включают локаторы, чтобы российские летчики не видели, какой работает комплекс, какая у него дальность, чтобы не вспугнуть врага,

– заметил летчик-инструктор.

Контроль логистических трасс на Юге

После того как "хлопок" посетил Армянск, ВСУ удалось сорвать логистический путь поставок с севера Крыма на левобережье Херсонщины. Однако у россиян есть еще одна трасса – со Скадовска на Алешки, впрочем, дорога из Армянска действительно удобнее, поэтому и пользовались ею чаще.

"Мы контролируем и одну, и другую дорогу. По Скадовску уже неоднократно прилетало. Есть чем бить. В частности, HIMARS достает до этой дороги. Контролировать, что там происходит можно и с помощью БПЛА, и с помощью спутниковых снимков", — подчеркнул военный эксперт.

"Работа" российской ПВО в Керчи

По словам полковника запаса ВСУ, есть у нас ракета, способная выманивать ракеты дорогостоящего российского комплекса ПВО С-400. Она может формировать так называемые фальш-цели, понимая на каких частотах работают вражеские ЗРК.

Датчик создания помех может стоять и на дроне. Всё зависит от механизмов подключения. Таким образом, один БПЛА за 10 – 15 тысяч долларов может вытаскивать ракеты за миллионы долларов из российского С-400. Это не только теоретическая идея, но и практически исполняемая,

– подчеркнул Свитан.

Сбитие 3 российских Су-34: коротко