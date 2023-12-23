Украинцы не могли пройти мимо такого события, поэтому в сети можно найти кучу точных и иронических комментариев на этот счет. 24 Канал создал подборку мемов, как пользователи троллят оккупантов из-за потери Су-34.
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"Вечного полета"
После того, как командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил о сбитии трех Су-34, оккупанты в сети также начали подтверждать потери. В частности, один из офицеров начал жаловаться на "черный день для российской авиации", а также добавил, что после сбития Су-24М вблизи острова Змеиный многие пилоты вообще отказывались выполнять задачи российского командования.
Жалоб российского офицера / Скриншот
Пропагандистский телеграм-канал Fighterbomber также подтвердил сбитие Су-34 на Юге Украины. Он также сообщил, что якобы забрали всех "живых и мертвых" оккупантов после этого.
Пропагандист подтвердил ущерб Су-34 / Скриншот
Такие посты в сети еще больше подбодрили украинцев и создали кучу мемов о сбитии российских истребителей.
Мемы об ущербе Су-34 – больше в галерее
Кроме того, в сети также вспомнили слова российского президента Владимира Путина, который в прошлом году кичился, мол, "комплексы Patriot старые", а оккупанты быстро их будут "щелкать".
В сети Путина напомнили его же громкие заявления.
Пользователи также в шутку допустили, как бы могли отреагировать украинские защитники, сбившие российские Су-34.
"Реакция" украинских бойцов на сбитие Су-34: смотрите видео
Также украинцы оставляют точные реакции под официальными сообщениями об уничтожении российских истребителей.
Украинцы шутят об потере Су-34: смотрите видео
Сбитие российских Су-34: что известно
- В Воздушных силах 22 декабря официально заявили, что около полудня 22 декабря украинские защитники сбили три вражеских истребителя-бомбардировщика Су-34. Как сообщил Николай Олещук, враг понес потери на Юге Украины.
- Оккупанты в сети также подтвердили потерю воздушных суден. Так называемые "военкоры" жаловались, что Су-34 якобы сбили в Херсонской области недалеко от села Крынки на левом берегу. Кроме того, россияне заявили, что истребители якобы были ликвидированы из ЗРК "Patriot".
- Юрий Игнат сообщил, что уничтожить вражеские Су-34 удалось благодаря тому, что оккупантов застали врасплох. По его словам, россияне планировали нанести авиационные удары, но украинские защитники воспрепятствовали.