Украинцы не могли пройти мимо такого события, поэтому в сети можно найти кучу точных и иронических комментариев на этот счет. 24 Канал создал подборку мемов, как пользователи троллят оккупантов из-за потери Су-34.

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"Вечного полета"

После того, как командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил о сбитии трех Су-34, оккупанты в сети также начали подтверждать потери. В частности, один из офицеров начал жаловаться на "черный день для российской авиации", а также добавил, что после сбития Су-24М вблизи острова Змеиный многие пилоты вообще отказывались выполнять задачи российского командования.



Жалоб российского офицера / Скриншот

Пропагандистский телеграм-канал Fighterbomber также подтвердил сбитие Су-34 на Юге Украины. Он также сообщил, что якобы забрали всех "живых и мертвых" оккупантов после этого.



Пропагандист подтвердил ущерб Су-34 / Скриншот

Такие посты в сети еще больше подбодрили украинцев и создали кучу мемов о сбитии российских истребителей.

Мемы об ущербе Су-34 – больше в галерее

Кроме того, в сети также вспомнили слова российского президента Владимира Путина, который в прошлом году кичился, мол, "комплексы Patriot старые", а оккупанты быстро их будут "щелкать".



В сети Путина напомнили его же громкие заявления.

Пользователи также в шутку допустили, как бы могли отреагировать украинские защитники, сбившие российские Су-34.

"Реакция" украинских бойцов на сбитие Су-34: смотрите видео

Также украинцы оставляют точные реакции под официальными сообщениями об уничтожении российских истребителей.

Украинцы шутят об потере Су-34: смотрите видео

Сбитие российских Су-34: что известно