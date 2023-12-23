Українці не могли пройти повз такої події, тому у мережі можна знайти купу влучних й іронічних коментарів щодо цього. 24 Канал створив підбірку мемів, як користувачі тролять окупантів через збиття Су-34.

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"Вічного польоту"

Після того, як командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив про збиття трьох Су-34, окупанти у мережі також почали підтверджувати втрати. Зокрема, один з офіцерів почав бідкатися на "чорний день для російської авіації", а також додав, що після збиття Су-24М поблизу острова Зміїний багато пілотів взагалі відмовлялося виконувати завдання російського командування.



Бідкання російського офіцера / Скриншот

Пропагандистський телеграм-канал Fighterbomber також підтвердив збиття Су-34 на Півдні України. Він також повідомив, що нібито забрали усіх "живих і мертвих" окупантів після цього.



Пропагандист підтвердив збиття Су-34 / Скриншот

Такі пости у мережі ще більше підбадьорили українців й вони створили купу мемів про збиття російських винищувачів.

Меми про збиття Су-34 – більше у галереї

Окрім того, у мережі також пригадали слова російського президента Владіміра Путіна, який торік хизувався, мовляв, "комплекси Patriot старі", а окупанти швидко їх "щьолкнуть".



У мережі Путіну нагадали його ж гучні заяви / Скриншот

Користувачі також жартома припустили, як би могли відреагувати українські захисники, які збили російські Су-34.

"Реакція" українських бійців на збиття Су-34: дивіться відео

Також українці залишають влучні реакції під офіційними дописами про збиття російських винищувачів.

Українці жартують про збиття Су-34: дивіться відео

Збиття російських Су-34: що відомо