Українці не могли пройти повз такої події, тому у мережі можна знайти купу влучних й іронічних коментарів щодо цього. 24 Канал створив підбірку мемів, як користувачі тролять окупантів через збиття Су-34.
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"Вічного польоту"
Після того, як командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив про збиття трьох Су-34, окупанти у мережі також почали підтверджувати втрати. Зокрема, один з офіцерів почав бідкатися на "чорний день для російської авіації", а також додав, що після збиття Су-24М поблизу острова Зміїний багато пілотів взагалі відмовлялося виконувати завдання російського командування.
Бідкання російського офіцера / Скриншот
Пропагандистський телеграм-канал Fighterbomber також підтвердив збиття Су-34 на Півдні України. Він також повідомив, що нібито забрали усіх "живих і мертвих" окупантів після цього.
Пропагандист підтвердив збиття Су-34 / Скриншот
Такі пости у мережі ще більше підбадьорили українців й вони створили купу мемів про збиття російських винищувачів.
Меми про збиття Су-34 – більше у галереї
Окрім того, у мережі також пригадали слова російського президента Владіміра Путіна, який торік хизувався, мовляв, "комплекси Patriot старі", а окупанти швидко їх "щьолкнуть".
У мережі Путіну нагадали його ж гучні заяви / Скриншот
Користувачі також жартома припустили, як би могли відреагувати українські захисники, які збили російські Су-34.
"Реакція" українських бійців на збиття Су-34: дивіться відео
Також українці залишають влучні реакції під офіційними дописами про збиття російських винищувачів.
Українці жартують про збиття Су-34: дивіться відео
Збиття російських Су-34: що відомо
- У Повітряних силах 22 грудня офіційно заявили, що близько опівдні 22 грудня українські захисники збили три ворожі винищувачі-бомбардувальники Су-34. Як повідомив Микола Олещук, ворог зазнав втрат на Півдні України.
- Окупанти у мережі також підтвердили втрату повітряних суден. Так звані "воєнкори" бідкалися, що Су-34 буцімто збили у Херсонській області неподалік села Кринки, що на лівому березі. Окрім того, росіяни заявили, що винищувачі нібито ліквідували із ЗРК "Patriot".
- Юрій Ігнат повідомив, що знищити ворожі Су-34 вдалося завдяки тому, що окупантів застали зненацька. За його словами, росіяни планували завдати авіаційних ударів, але українські захисники стали на заваді.