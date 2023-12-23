Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан у щоденному військовому огляді на 24 Каналі розповів, що ліквідація 3 ворожих Су-34 – це дуже складна операція. Росіяни самі ж підтвердили збиття своїх літаків.

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Збиті російські Су-34

Світан зазначив, що подібні операції зі збиття ворожих Су-34 були. Зокрема, таку операцію вдалось здійснити біля Авдіївки. Туди підтягнули ЗРК С-300, який був у вимкненому режимі, тому росіяни його не бачили. Однак коли росіяни підняли в повітря свій літак, наші розрахували, що можуть дістати, збити його, тож швидко відпрацювали.

По дальності до Су-34 міг дістати С-300, якщо він стояв на березі. Або той-таки Patriot – у нього у 2 рази більша дальність, ніж у С-300. Вони працюють із засідки. Не вмикають локатори, щоб російські льотчики не бачили, який працює комплекс, яка в нього дальність, щоб не сполохати ворога,

– зауважив льотчик-інструктор.

Контроль логістичних трас на Півдні

Після того, як "бавовна" завітала в Армянськ, ЗСУ вдалось зірвати логістичний шлях постачань з півночі Криму на лівобережжя Херсонщини. Однак у росіян є ще одна траса – зі Скадовська на Олешки, втім дорога з Армянська дійсно зручніша, тож і користувались нею частіше.

"Ми контролюємо й одну, й іншу дорогу. По Скадовську вже неодноразово прилітало. Є чим бити. Зокрема, HIMARS дістає до цієї дороги. Контролювати, що там відбувається можна і за допомогою БпЛА, і за допомогою супутникових знімків", – наголосив військовий експерт.

"Робота" російської ППО в Керчі

За словами полковника запасу ЗСУ, є в нас ракета, яка здатна виманювати ракети дорогого російського комплексу ППО С-400. Вона може формувати так звані фальш-цілі, розуміючи на яких частотах працюють ворожі ЗРК.

Датчик створення перешкод може стояти й на дроні. Усе залежить від механізмів підключення. Таким чином один БпЛА за 10 - 15 тисяч доларів може витягувати ракети за мільйони доларів з російського С-400. Це не лише теоретична ідея, а й практично виконувана,

– підкреслив Світан.

Збиття 3 російських Су-34: коротко