ВСУ уничтожили 4 батальонно-тактические группы танковой дивизии России

На Слобожанском направлении Вооруженные Силы Украины уничтожили 4 батальонно-тактические группы танковой дивизии России. Об этом сообщили в Генштабе.

В результате боевых действий силы ВСУ нанесли значительные потери подразделениям 20 общевойсковой российской армии.

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Напомним, что Слобожанский – одно из направлений, на котором агрессор сосредоточил наибольшее внимание.

В то же время российская армия испытывает острую нехватку топлива и продовольствия. Для доставки военных грузов используют Беларусь.

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