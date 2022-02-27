ВСУ уничтожили 4 батальонно-тактические группы танковой дивизии России
27 февраля 2022 , 11:46Читати новину українською
Источник:Фейсбук Генерального штаба ВСУ
На Слобожанском направлении Вооруженные Силы Украины уничтожили 4 батальонно-тактические группы танковой дивизии России. Об этом сообщили в Генштабе.
В результате боевых действий силы ВСУ нанесли значительные потери подразделениям 20 общевойсковой российской армии.
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Напомним, что Слобожанский – одно из направлений, на котором агрессор сосредоточил наибольшее внимание.
В то же время российская армия испытывает острую нехватку топлива и продовольствия. Для доставки военных грузов используют Беларусь.
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