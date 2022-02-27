В результаті бойових дій сили ЗСУ завдавали значних втрат підрозділам 20 загальновійськової російській армії. Через значні втрати управління дивізією дезорганізовано.

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Нагадаємо, що Слобожанський – один з напрямок, на якому агресор зосередив найбільшу увагу.

Водночас російська армія відчуває гостру нестачу палива та продовольства. Для доставки військових вантажів використовують Білорусь.

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