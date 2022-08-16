ВСУ уничтожили более 400 самолетов и вертолетов врага: насколько это ощутимо для авиации россии

Воздушные силы ВСУ активно уничтожают вражескую авиацию. Однако, к сожалению, враг имеет возможность пополнять свои потери и взимать самолеты и вертолеты из разных районов россии.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину наши защитники уничтожили уже более 400 вражеских самолетов и вертолетов. Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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Сколько самолетов и вертолетов осталось в россии

До 24 февраля на аэродромах вокруг Украины, то есть в оккупированном Крыму, Беларуси и в россии, у врага была авиационная группировка из 700 летательных аппаратов. Речь идет о 450 самолетах и 250 вертолетах. Немало этой техники украинские военные уже уничтожили. Однако враг смог пополнить потери, стащив самолеты и вертолеты с середины россии.

Поэтому по состоянию на 15 августа у наших границ есть 430 самолетов и более 360 вертолетов противника. По словам Игната, ВСУ постоянно видят пролеты стратегической авиации, дальних бомбардировщиков, штурмовиков.

За сутки враг совершает 150 вылетов авиации со своей или оккупированной территории. Используют эту авиацию для ударов по позициям ВСУ на линии столкновения. В то же время, на остальную территорию Украины россияне на своей авиации не рискуют лететь. Они боятся украинской противовоздушной обороны.

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В последние дни активность вражеской авиации уменьшилась

Мы наблюдаем уменьшение активности российской авиации в течение 3-4 суток. Меньше самолетов видно на радарах, но штурмовики продолжают наносить удары,

– рассказал спикер командования Воздушных сил.

Он отметил, что противник практически не применяет пилотируемую авиацию, только штурмовики. Чаще россияне вылетают на Су-25, Ка-52 и Миг-24. Их используют на разных направлениях фронта.

Кроме того, увеличилась авиационная деятельность россиян с аэродрома "Бельбек" у Севастополя. Это разъясняется взрывами в Саках.

Успехи Воздушных сил ВСУ

Игнатов заверил, что украинские военные методически уничтожают ту авиацию, которой россияне восполняют свои потери. Только вчера, 15 августа, наши Воздушные силы совершили около 30 вылетов и нанесли более 10 авиационных ударов по оккупантам на разных направлениях. Под удар попали РСЗО, танки, полевые склады, живая сила врага и т.д.

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