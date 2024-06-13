Россияне потеряли 5 лодок за сутки: как такое могло произойти

Ежедневно украинские военные работают над уничтожением возможностей россиян и на земле, и в воздухе, и на море. Успехи иногда действительно поражают. Так, за минувшие сутки россияне потеряли аж пять катеров.

Случилось такое "печальное событие" на Южном направлении. Военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в эфире 24 Канала высказал свое мнение относительно того, как такое могло произойти.

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Что могло произойти с российскими лодками

За 12 июня российские оккупанты на левобережье Днепра потеряли немало техники. В частности, говорится о пяти лодках. Представитель Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что обычно россияне теряют не более двух катеров за сутки, однако что-то пошло не так.

В то же время в ВМС не сообщили, при каких именно условиях у россиян произошла такая "неприятность".

Мы можем сейчас только строить версии. Это могла быть высадка штурмовиков на остров Нестрига, который был уничтожен. Это лишь мое предположение, но оно абсолютно реалистичное. Также это мог быть уход с какого-то другого освобожденного острова, ведь в устье Днепра есть несколько островов,

– отметил Павел Нарожный.

Есть высокая вероятность, что вскоре в Военно-морских силах ВСУ опубликуют детали уничтожения российских лодок на левобережье Днепра.

Деоккупация острова Нестрига

28 апреля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Силы обороны установили контроль над островом Нестрига, который расположен в дельте Днепра на территории Белозерского района Херсонской области. Этот остров входит в Национальный природный парк "Нижнеднепровский".

После освобождения острова россияне активно пытаются проводить новые штурмы. В частности, в начале июня оккупанты повторно начали штурмовать остров, стремясь создать там плацдарм.

В ВМС объясняли, что Нестрига является одним из самых отдаленных из группы островов Днепра в той местности. Поэтому на острове достаточно удобно прятать боевые установки и минометы. Это такие позиции, которые могут позволить россиянам более-менее безопасно для себя работать по нашим защитникам минометом, при этом делать это неожиданно.

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