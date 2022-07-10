В ВСУ показали, как уничтожали артиллерийскую батарею оккупантов: мощное видео

россияне не устают нести все новые и новые потери в войне против Украины. Такое впечатление, что они не успокоятся, пока не утилизируют всех своих солдат и технику.

Наши защитники и защитницы делают все возможное для того, чтобы как можно скорее освободить Херсонщину от российских оккупантов. Враг пытается удержать свои позиции и оккупированные территории, но его планы постепенно проваливаются.

Читайте также Зеленский приказал деоккупировать Юг, – Резников говорит, что Украина собирает миллионные силы

Уничтожение вражеской артиллерии

Наши воины показали, как удачно им удалось сжечь вражескую артиллерию. К тому же, не единичные установки, а целую артиллерийскую батарею врага. Силы оккупантов тают с каждым днем, и скоро от их воинственности не останется ничего.

Видео уничтожения артиллерийской батареи врага:

Война россии с Украиной: последние события

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о том, что Зеленский приказал ВСУ деоккупировать Юг. Партнеры уже получают списки необходимого оружия, а ВСУ собирают миллионные силы.

россияне никак не устанут придумывать себе "победы" в войне против Украины. Они уже заявили о том, что сбили 70 украинских Су-25, хотя до войны на вооружении ВСУ было всего до 24 таких штурмовиков, а их производство давно остановилось. Впрочем, это не мешает недалеким российским гражданам радоваться за свою армию.

Смотрите также – россияне разбомбили целый батальон собственных боевиков: видео