Врагов погубила собственная тупость: боец "Мадяр" показал эффектное файер-шоу возле Бахмута
Источник:телеграм-канал "Мадяр"
Продолжаем утро из хороших новостей. Боец ВСУ родом из Закарпатья с позывным "Мадяр" поделился крутым видео. На нем можно увидеть, как хорошо горит боекомплект врага у Бахмута.
Россияне не оставляют попыток наступать на Бахмут. Так что нашим военным остается единственное – уничтожать врага, его технику и оружие. С чем они справляются на отлично, нанося захватчикам невосполнимые потери.
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Был боекомплект – и нет
Уничтожить вражеский боекомплект удалось 24 января. "Мадяр" не был бы собой, если бы не показал целую историю: от обнаружения цели до ее уничтожения. Как заметил военный, оккупанты, традиционно для себя, превращают все вокруг в свалку. На видео можно увидеть гору мусора, лежащего на позициях врага.
Но больше всего внимания привлекла другая гора – боекомплект. Вот и его наши защитники превратили в настоящие фейерверки. Немного, так сказать, вспыхнули задницы в оккупантов на окраине Бахмута.
Вам к утреннему кавелю. Ох, хорошо, когда та горела сосна, пылала,
– написал "Мадяр", пожелав спокойного дня.
ВСУ эффектно уничтожили боекомплект врага у Бахмута: смотрите видео
Оккупанты не прекращают атаки
В утренней сводке Генштаба от 25 января сообщают, что безумные потери врага не останавливают его. За прошедшие сутки зафиксировали наступления на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Добавим, что на Купянском, Запорожском и Херсонском у врага другая цель – вести оборону.
Также Силы обороны 24 января отбили атаки врага вблизи ряда населенных пунктов. Российских захватчиков удалось отбросить вблизи Белогоровки на Луганщине, Раздолевки, Красной Горы, Бахмута, Новобахмутовки, Красногоровки, Марьинки, а также Волшебного Донецкой области.
- Напоследок напомним об актуальных потерях врага. По состоянию на 25 января нашим военным удалось отправить на тот свет 123 080 российских захватчиков. Заметим, что это приблизительная цифра, ведь точно подсчитать количество ликвидированных в зонах активных боевых действий невозможно.
- В металлолом также превратили 3161 танк, 6307 боевые бронированные машины, 2154 артиллерийские системы, 450 РСЗО, 220 средств ПВО, 290 самолетов, 281 вертолет.
- Также на оснащении "второй армии мира" стало на 1902 БпЛА оперативно-тактического уровня, 749 крылатых ракет, 18 судов, 4967 автомобилей и автоцистерн, а также 194 единиц спецтехники меньше.