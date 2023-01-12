Более 100 врагов под Соледаром отправились в ад: видео работы ССО, артиллеристов и ракетчиков

Украинские военные продолжают защищать родную землю от врага. Ожесточенные бои сейчас идут вблизи Соледара. Там наши защитники работают слаженно, уничтожая оккупантов.

В Командовании ССО выложили мощное видео. На нем можно увидеть слаженную работу воинов ССО, артиллерии, а также ракетчиков. Возле Соледара они отправили на тот свет больше 100 оккупантов, пополнив статистику потерь противника.

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Слаженная и эффективная работа

Как отмечают в Командовании, операторы Сил специальной операции обнаружили скопление живой силы сразу на нескольких участках. Они передали координаты артиллерии, которая прекрасно отработала по врагу . Также на одном из участков использовали тактический ракетный комплекс "Точка-У", чтобы задать оккупантам хорошую порку.

Слаженная работа принесла свои плоды. Подтвердили свыше 100 уничтоженных врагов. Кроме того, в оккупантов стало на 2 пулеметных и 2 минометных расчета меньше.

На видео, которое мы добавляем, можно увидеть один из этапов работы. Речь идет об артиллерийском обстреле по координатам, предоставленным воинами ССО.

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Поскольку мы заговорили о потерях врага, было бы несправедливо обойти вниманием свежую статистику.

Уже более 113 тысяч "двухсотых"

С начала полномасштабного вторжения на тот свет удалось отправить 113 390 российских бойцов. А за минувшие сутки статистику потерь врага пополнили 430 оккупантов. Сразу оговоримся, что цифры приблизительны, ведь точно подсчитать потери врага в зонах ведения активных боевых действий просто невозможно.

Также у россиян стало меньше техники. В металлолом удалось превратить 3094 танка, 6159 боевых бронированных машин, 2082 артиллерийские системы, 437 РСЗО, 218 средств ПВО, 285 самолетов, 276 вертолетов, а также 1865 БпЛА оперативно-тактического уровня. Кроме того, у врага стало меньше на 723 крылатых ракеты, 17 судов, 4826 автомобилей и автоцистерн и 184 единицы специальной техники меньше.

Вернемся к Соледару. Вокруг него сейчас ведутся ожесточенные бои. Враг регулярно лжет, что взял город под контроль, но в Минобороны Украины эту информацию опровергают. Нам следует понимать, что ситуация там крайне сложная. Ведь там воюют не "мобики" и зеки, а настоящие головорезы из ЧВК "Вагнера".