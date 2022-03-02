ВСУ уничтожили десант, пытавшийся высадиться в Николаеве: противника успешно сдерживают
Источник:Генеральный штаб ВСУ
На приморском направлении украинские защитники продолжают ведение оборонной операции, успешно сдерживая превосходящие силы противника.
Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18:00 02.03.2022.
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Известно, что подразделениями Вооруженных сил Украины обезврежен десант, пытавшийся высадиться в районе города Николаева.
Кроме того, наши военные продолжают сообщать о фактах сдачи в плен групп русских солдат и офицеров. Многие добровольно отказываются продолжать наступление.
Это еще раз свидетельствует, что враг деморализован и продолжает нести убытки в личном составе и военной технике,
– говорится в сообщении.
Вооруженные силы Украины продолжают регулярно публиковать видео с сдавшимися в плен российскими военными, тем самым сохранившими себе жизнь.
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