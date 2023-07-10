ВСУ на Юге "отминусовали" диверсионные группы врага, которые маневрировали на лодках
Украинские военные отправили за кораблем диверсионные группы противника на Юге. Циничные российские захватчики такими поступками тщетно пытались возродить свой флот.
Начальник объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказала в эфире телемарафона, что ситуация по всей линии фронта напряженная и сложная. На Днепровском направлении вдоль самой реки – напряженная, но более-менее стабильная.
Смотрите также Гуменюк допустила, где на Юге ВСУ смогут использовать кассетные боеприпасы
Спикер объяснила, что россияне там находятся в обороне. Они пытаются удерживать те рубежи, которые уже обустроили и укрепили.
Кроме того, действительно, российские захватчики не знают, откуда им ожидать максимальной угрозы. Поэтому враги пытаются рассредоточивать усилия сил обороны, продолжая:
- обстреливать Очаковское направление, оттягивая туда силы и резервы сил обороны;
- атакуя управляемыми авиационными бомбами на Бериславском направлении, пытаясь разрушить все линии побережья, любые частные сооружения, предприятия, социальную инфраструктуру;
- обстреливая Херсонское и Антоновское направление. Поскольку истерия, спровоцированная вокруг Антоновского моста, еще держится у врага.
Украина проводит контрбатарейную борьбу и зачищает дистанционно ту территорию, которая позволит облегчить ситуацию с обстрелами Правого берега, потому что люди страдают от этих атак врага.
ВСУ уничтожили диверсионные группы россиян
С нашей стороны за прошедшие сутки уничтожены диверсионные группы врага, которые пытались маневрировать на лодках. То есть снова они пытаются возродить тот флот, который "заказывают" у своего командования. Мы успешно их отминусовываем,
– заявила Наталья Гуменюк.
По ее словам, количество обстрелов россиян уменьшилось – они держатся в пределах 60 атак. Раньше же было более 90. То есть обстрелы уменьшились на треть. Однако их концентрация по определенным направлениям достаточно высока. В частности, россияне сосредоточились на трех основных направлениях:
- Берислав;
- Херсон;
- Очаков.
Начальник объединенного пресс-центра Сил обороны юга пояснила, что ВСУ плодотворно работают над тем, чтобы оккупанты были близки к снарядному голоду.
На Юге уменьшилась интенсивность обстрелов
Наталья Гуменюк рассказывала 9 июля, что ситуация на Юге достаточно сложная. Несмотря на это, российские захватчики находятся в тревожном ожидании мощного удара от ВСУ.
Кроме того, враги уменьшили интенсивность обстрелов благодаря успехам Вооруженных Сил Украины. Подробнее о ситуации на Юге Украины – читайте здесь.