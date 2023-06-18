Очень хорошие новости, – Игнат раскрыл детали уничтожения двух российских Ка-52

Украинским военным удалось уничтожить еще две российские птички. Наши воины ликвидировали дорогостоящие российские вертолеты Ка-52.

Два вражеских вертолета были уничтожены поздним вечером 17 июня около 22 – 23 часов. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, пишет 24 Канал.

Смотрите также Россия в боях за Бахмут потеряла больше военных, чем в первые недели войны, – СМИ

Два "Аллигатора" уничтожили 17 июня

По словам Юрия Игната, два российских "Аллигатора" были уничтожены на Донецком направлении. Он напомнил, что 16 июня был также уничтожен Ка-52. "Аллигатор" тоже уничтожили поздно вечером на Донецком направлении.

Очень хорошие для нас новости,

– сказал Игнат.

Он добавил, что вражеская ударная авиация, включая Ка-52, продолжает атаковать Украину. По словам спикера, на поле боевых действий в России немало тактической авиации.

В то же время Игнат сказал, что вражеские воздушные суда не залетают за линию столкновения, но наносят удары дистанционно. "Поэтому по ним отрабатывается", – добавил он.

Украинские военные сбили 11 беспилотников

Утром 18 июня Воздушные Силы ВСУ информировали, что в течение 17 – 18 июня 2023 года противовоздушной обороной Воздушных Сил уничтожены четыре ударных иранских БПЛА Shahed-136/131, один "Ланцет" и семь вражеских разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня типов "Орлан-30", Zala и Supercam.

Игнат заявил, что Россия применяет очень много разведывательных беспилотников, в частности, в Киевской области и на Севере. По его словам, вражеские БПЛА пытаются проводить разведку.

Оккупанты пытаются выявить ПВО Украины и другие объекты защиты. Игнат подчеркнул, что беспилотники – это опасная вещь, поэтому их нужно уничтожать.

. По состоянию на 18 июня 2023 года украинские военные уже уничтожили 314 вражеских самолетов, 304 вертолета и 3 371 БПЛА оперативно-тактического уровня.