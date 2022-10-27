В Луганской области ВСУ уничтожили казарму с оккупантами, – Гайдай

Украинские защитники продолжают обезвреживать оккупантов на Луганском направлении. ВСУ удалось уничтожить целую казарму захватчиков в Сватовском районе.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что казарма была расположена в поселке Коржовое. Отметим, что раньше он назывался Петровка.

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Уничтожение казармы в Луганской области: враг понес значительные потери

В результате огневого удара украинской армии по казарме на Сватовщине многие враги погибли. По словам Сергея Гайдая, ВСУ удалось уничтожить до 60 захватчиков.

Следует отметить, что среди них было не менее 10 офицеров. Глава ОВА добавил, что успехи у украинских защитников есть также в других частях Луганщины.

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Деоккупация Луганщины дается очень тяжело, – Гайдай о контрнаступлении ВСУ

Сергей Гайдай рассказал 24 каналу об актуальной ситуации в Луганской области. Он поделился, что об успехах ВСУ и освобожденных населенных пунктах никто не говорил, потому что деоккупация этого региона действительно тяжелая.

Россияне успели хорошо подготовиться к обороне. Они сделали прочную линию обороны: окопались и заминировали все, что могли.

Продвижения ВСУ идут довольно тяжело, но шаг за шагом – освобождены населенные пункты,

– заметил Гайдай.

Как отметил глава Луганской ОВА, успехи на направлении все равно есть. В частности Украина смогла уволить еще 4 населенных пункта в области.

Попытки россиян остановить ВСУ обречены на провал. Им действительно удается задержать украинские силы, но не победить их.

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