На Кураховском направлении десантники уничтожили бронетанковую колонну оккупантов: горячее видео

В Донецкой области на Кураховском направлении украинские десантники уничтожили бронетанковую колонну российских захватчиков, нанеся врагу весомые потери.

По противнику успешно отработала 79 отдельная десантно-штурмовая Таврическая бригада. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на оперативно-стратегическую группировку войск "Хортица".

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Враг понес потери на Кураховском направлении

Так, колонны российской бронетехники выходили на рубеж атаки и тут же завершили "спецоперацию". Воины отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожили бронетанковую колонну с десантом российских оккупантов. Бойцы также показали яркие кадры уничтожения врага.

На видеокадрах отснятых дронами-камикадзе и контрольными БПЛА – блестящая совместная боевая работа противотанкистов, операторов ударных дронов, саперов, несокрушимых десантников на переднем крае,

– говорится в сообщении ОТУВ "Хортица".

79 отдельная десантно-штурмовая Таврическая бригада уничтожила вражескую колонну: смотрите видео

Вследствие подрывов на минных полях, огня артиллерии, ударов барражирующих боеприпасов и противотанковых ракет было уничтожено: по меньшей мере один танк, 5 боевых бронированных машин и мотоцикл захватчиков. Вражескую пехоту же добивали сбросами гранат с БПЛА.

Кстати, недавно воины 73 морского центра ССО атаковали оккупантов дронами и сожгли места их пребывания. Судя по видео, под прицелом украинской армии были не только пункты базирования россиян, а и их БК.