27 августа, 22:20
Обновлено - 22:44, 27 августа
Силы обороны уничтожили скрытые командные пункты в Донецке: возможные потери среди офицеров
Удары были нанесены с помощью высокоточного оружия. Операция была проведена накануне, 26 августа.
Генеральный штаб подтвердил уничтожение командных пунктов. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале Минобороны.
Каковы последствия ударов?
Вполне вероятно, что среди российских офицеров могут быть многочисленные потери. Сейчас украинские военные уточняют эту информацию. Также выясняют, сколько в целом оккупантов могло погибнуть.
Более подробных сведений в Министерстве обороны не привели.
Что было известно ранее?
Утром 27 августа в Генштабе сообщили, что Силы обороны поразили основной и запасной командные пункты россиян в районе Донецка.
Удар был нанесен ракетами воздушного базирования.