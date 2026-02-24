Укр Рус
Летчик-инструктор раскрыл, как Силы обороны смогли поймать российские Ми-8 и Ка-52
24 февраля, 12:23
Летчик-инструктор раскрыл, как Силы обороны смогли поймать российские Ми-8 и Ка-52

Александра Садовая
Основные тезисы
  • Силы обороны Украины уничтожили российские вертолеты Ми-8 и Ка-52 на аэродроме в Орловской области России с помощью беспилотников.
  • Военный эксперт Роман Свитан отметил, что атака была выполнена дальними дронами оперативного уровня с прямым управлением.

Силы обороны Украины уничтожили 2 российских вертолета на аэродроме в Орловской области России. Речь идет о многоцелевом Ми-8 и ударном Ка-52.

Для атаки наши бойцы применили беспилотники. Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан отметил 24 Каналу, что, вероятнее всего, боевую задачу выполнили дальними дронами оперативного уровня с прямым управлением.

Как удалось уничтожить вражеские вертолеты?

Роман Свитан рассказал, что Ка-52 с юга подтянулся к Орловской области. Там они пытались базироваться в Пугачевке, это аэродром тактического уровня. С Дальнего Востока перемещались Ми-8. Они приписаны к Черниговке, это Зеленый Клин. Впоследствии Ми-8 был перебазирован под Орлов.

Выполнили боевую задачу, вероятнее всего, дальними дронами оперативного уровня с прямым управлением. Потому что вычленить на аэродромном поле из вертолета можно только под управлением оператора, по крайней мере выполняя боевую задачу, 
– объяснил военный эксперт.

По его словам, Украина недавно получила партию достаточно неплохих беспилотников. Они проходят предсерийные испытания и показывают очень хорошие результаты. Дальность – более 200 километров.

Что известно об этой атаке?

  • Телеграмм-канал "Досье Шпиона" сообщил, что Силы обороны уничтожили российские Ми-8 и Ка-52 на аэродроме в Орловской области. Отмечается, что атака состоялась вечером в пятницу, 20 февраля.

  • Вертолеты были расположены на грунтовом аэродроме, который принадлежит Орловскому аэроклубу организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту" (ДОСААФ) России. По данным журналистов, российские военные могут использовать эту площадку как оперативный аэродром для сводного отряда вертолетов,, который должен перехватывать украинские дальнобойные дроны.

  • Ми-8 принадлежал 319-му отдельному вертолетному полку, который базируется в Черниговке Приморского края России, а ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" – к составу 16-й бригады армейской авиации, дислоцирующейся в Зернограде Ростовской области.