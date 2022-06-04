ВСУ уничтожили наблюдательный пункт и два вражеских склада на Запорожье
Источник:Силы обороны Запорожского края
В Запорожской области российские оккупанты пока безуспешно пытаются малыми силами атаковать украинские позиции. В то же время украинцы уничтожают их склады.
Учитывая, что почти все свои силы российские захватчики бросили на захват Северодонецка, то активных наступательных действий в Запорожской области враг не проводил. Основные усилия россиянам пришлось сконцентрироваться на сдерживании действий наших подразделений и удержании занятых позиций.
Только силами отдельных подразделений пытался вступать в боевые столкновения. Но успеха в таких боях не имел. Поэтому россияне прибегли к уже привычному для них занятию – обстреливали города и села из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии.
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Потери кафиров в Запорожье
Украинские военные во время оборонной операции наносят ответный удар по врагу, тем самым уничтожая его живую силу и технику.
Только 3 июня украинскими военными в Запорожье было уничтожено 20 российских оккупантов (еще 14 получили ранения), один танк, одну боевую бронированную машину и 17 автомобилей.
Вместе с этим уничтожен один наблюдательный пункт. Также пылали два вражеских склада боеприпасов и грузовой автомобиль с боекомплектом в Родах.
Основные силы и средства захватчики продолжают сосредоточиваться в районах Орехова, Гуляйполя и Великой Новоселки Донецкой области. Также кафиры усилили свои подразделения в районе Васильевки. На других рубежах по линии разграничения ведутся сдерживающие действия без особенностей.
Противник пополнял запасы материальных средств, проводит инженерные работы по усовершенствованию фортификационных сооружений. А также разведывает по применению беспилотников в отдельных районах.
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