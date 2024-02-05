Нетипичная вражеская цель: украинские воины уничтожили наземный колесный дрон

Украинские защитники уничтожили нетипичную вражескую цель. Так, статистику потерь России пополнил наземный колесный дрон.

Об этом сообщил командующий ОСГВ "Таврия". Также бригадный генерал обнародовал кадры уничтожения вражеского беспилотника.

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Уничтожен наземный колесный дрон

На днях подразделение одной из бригад Сил обороны Таврического направления уничтожило нетипичную российскую цель – наземный колесный дрон, или дрон минирования,

– отметил командующий.

Также уточнил, что российский дрон был обнаружен средствами аэроразведки и взлетел в воздух в результате огневого поражения. Детонацию взрывчатки с этого БПЛА зафиксировали на видео.

Украинские воины уничтожили российский наземный колесный дрон: смотрите видео

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Потери врага за сутки на Таврическом направлении