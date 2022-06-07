ВСУ уничтожили оккупанта, который мог быть причастен к расстрелам на Майдане

В войне России с Украиной погиб российский военный Рахмет Джубанов. Сержант российской армии, вероятно, причастен к группе силовиков, которые расстреливали людей на Майдане в феврале 2014 года.

В Украине погиб российский спецназовец

Максим Майоров, работающий в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности, заметил в социальных сетях сообщение российского чиновника Алексея Штонди, в котором тот сообщил о гибели Джубанова на войне в Украине.

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Сержант вооруженных сил России служил в спецназе и разведке и погиб в возрасте 40 лет. Жители села Хошеутово в Астаханской области простились с ним.



На войне в Украине погиб Рахмет Джубанов / Фото из соцсетей россиян

Местный чиновник Алексей Штонда написал некролог о Джубанове, в котором сообщил, что тот в 2014 году участвовал в событиях на Майдане.

Речь идет о том, что россиянин был причастен к расстрелу мирных людей на Майдане в феврале 2014 года. За это убийцу-оккупанта в России наградили медалью Сувора.



Некролог о Рахмете Джубанове / Фото из фейсбука Максима Майорова

Джубанов воевал в Сирии

Также в некрологе говорится, что россиянин Джубанов был участником "спецоперации" в Сирии, за что также получил награду – медаль Жукова.

Сообщается, что в 2020 году он перевелся в войска морской пехоты в Чечне.

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