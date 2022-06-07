ВСУ уничтожили оккупанта, который мог быть причастен к расстрелам на Майдане
В войне России с Украиной погиб российский военный Рахмет Джубанов. Сержант российской армии, вероятно, причастен к группе силовиков, которые расстреливали людей на Майдане в феврале 2014 года.
В Украине погиб российский спецназовец
Максим Майоров, работающий в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности, заметил в социальных сетях сообщение российского чиновника Алексея Штонди, в котором тот сообщил о гибели Джубанова на войне в Украине.
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Сержант вооруженных сил России служил в спецназе и разведке и погиб в возрасте 40 лет. Жители села Хошеутово в Астаханской области простились с ним.
На войне в Украине погиб Рахмет Джубанов / Фото из соцсетей россиян
Местный чиновник Алексей Штонда написал некролог о Джубанове, в котором сообщил, что тот в 2014 году участвовал в событиях на Майдане.
Речь идет о том, что россиянин был причастен к расстрелу мирных людей на Майдане в феврале 2014 года. За это убийцу-оккупанта в России наградили медалью Сувора.
Некролог о Рахмете Джубанове / Фото из фейсбука Максима Майорова
Джубанов воевал в Сирии
Также в некрологе говорится, что россиянин Джубанов был участником "спецоперации" в Сирии, за что также получил награду – медаль Жукова.
Сообщается, что в 2020 году он перевелся в войска морской пехоты в Чечне.
Потери России в Украине
- Утром 7 июня в Генштабе Вооруженных Сил Украины традиционно обновили информацию о потерях России в войне против нашей страны. Во время полномасштабного вторжения Россия уже потеряла 31 360 военных .
- Следует отметить, что на войне в Украине погибают не только контрактники и срочники, но и офицеры. В мае источники 24 канала информировали о гибели двух российских офицеров , участвовавших в так называемой "миротворческой" миссии в Приднестровье.
- В начале июня в России признали, что в Украине был ликвидирован российский генерал-майор Канамат Боташев . Российский штурмовик Су-25, на борту которого находился Боташев, был сбит в небе над Луганской областью.
- Недавно на Востоке ликвидировали одного из известнейших российских наемников ЧИК Вагнера – Владимира Анданова из Бурятии, позывной которого "ваха". Он участвовал в боях за Дебальцево.
- Также 5 июня в Украине ликвидировали генерал-майора Романа Кутузова , у которого был позывной "Туман". Гибель российского генерала Кутузова под Попасной подтвердили в ВСУ .