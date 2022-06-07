В Україні загинув російський спецназівець

Максим Майоров, який працює у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, помітив у соціальних мережах допис російського чиновника Олексія Штонди, в якому той повідомив про загибель Джубанова на війні в Україні.

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Сержант збройних сил Росії служив у спецназі й розвідці та загинув у віці 40 років. Жителі села Хошеутове, що в Астаханській області, попрощалися з ним.



На війні в Україні загинув Рахмет Джубанов / Фото із соцмереж росіян

Місцевий чиновник Олексій Штонда написав некролог про Джубанова, в якому повідомив, що той у 2014 році брав участь у подіях на Майдані.

Йдеться про те, що росіянин був причетний до розстрілу мирних людей на Майдані у лютому 2014 року. За це вбивцю-окупанта у Росії нагородили медаллю Сувора.



Некролог про Рахмета Джубанова / Фото з фейсбуку Максима Майорова

Джубанов воював у Сирії

Також у некролозі йдеться про те, що росіянин Джубанов був учасником "спецоперації" у Сирії, за що також отримав нагороду – медаль Жукова.

Повідомляється, що у 2020 році він перевівся у війська морської піхоти в Чечні.

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