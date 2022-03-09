ВСУ уничтожили около 400 солдат русской 14 бригады спецназначения из Хабаровска

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Враг за 13 суток потерял более 12 тысяч единиц личного состава.

Число мертвых захватчиков продолжает стремительно увеличиваться. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Читайте также Путин выстроил войну с Украиной на 4 позициях, которые оказались ошибочными

По имеющейся информации, 14 отдельная бригада специального назначения (Хабаровск) потеряла более 400 военнослужащих (уточняется),

– говорится в сообщении.

В то же время, БТГр 25-й отдельной мотострелковой бригады (Луга) 6-й общевойсковой армии отведена на территорию России, в связи с потерей боеспособности.

Потери России в войне против Украины

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 08 марта ориентировочно составили:

личного состава – почти 12 000 человек;

танков – 303;

боевых бронированных машин – 1036;

артиллерийских систем – 120;

РСЗО – 56;

средства ПВО – 27;

самолетов – 48;

вертолетов – 80;

автомобильной техники – 474;

корабли/катера – 3;

цистерн из ГСМ – 60;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!