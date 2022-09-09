ВСУ уничтожили паромную переправу россия возле Новой Каховки, всего на Юге – более 250 попаданий

ВСУ атаковали паромную переправу в Новой Каховке, которую использовали российские оккупанты. Теперь враг потерял еще один важный объект на Юге Украины.

Все мосты на Юге Украины находятся под плотным огневым контролем наших вооруженных сил. Поэтому оккупанты не могут их отремонтировать.

Как ВСУ поработали на Юге Украины

Украинская авиация за сутки нанесла 6 ударов по врагу, а ракетно-артиллерийские подразделения – 265 точных поражений. ВСУ попали по российским реактивным системам залпового огня, районам сосредоточения вооружения и техники, а также по понтонным переправам в районе Новой Каховки.