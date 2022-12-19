ВСУ уничтожили позицию оккупантов на Кинбурнской косе: адское видео

Украинские бойцы эффектно уничтожили позицию оккупантов на Кинбурнской косе. ВСУ каждый день напоминают врагу, что они, то есть оккупанты, там не на долго.

Соответствующее видео обнародовал 18 декабря партнер юридической компании "Прокопчук Групп", которая сейчас занимается волонтерской деятельностью и защитой интересов военнослужащих, Святослав Прокопчук.

Важно Ким объяснил, почему освобождение Кинбурнской косы столь важно

По позициям врага метко отработал ударный дрон. Враг обустроил позиции в жилом доме в населенном пункте Покровское. Однако с захватчиками быстро разобрались наши защитники.

Покровское – село с населением 177 человек в Николаевском районе Николаевской области, расположенное на берегу Днепровско-Бугского лимана. По состоянию на декабрь 2022 Покровское является одним из трех населенных пунктов Николаевщины (вместе с Васильевкой и Покровкой), которые до сих пор остаются под российской военной оккупацией.

Исследователи также отмечают, что данные кадры свидетельствуют о том, что украинские ударные дроны вышли на новый уровень с точки зрения точности и мощности поражения цели. После удара здание, служившее позицией захватчикам, полностью окутали огонь и густой белый дым.

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Кинбурнская коса имеет важное стратегическое значение. Там "запираются" выходы из портов деоккупированного Херсона и Николаева. Контроль над этим клочком земли позволял россиянам постоянно обстреливать портопункт в Очакове, а также блокировать фактически самый большой по перевалке порт Украины в Николаеве.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что российские оккупанты не могут завезти на Кинбурнскую косу ни дополнительную технику, ни личный состав для усиления подразделений. Все заезды контролируют наши защитники.