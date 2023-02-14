Украинская авиация и артиллерия работает по врагу на островах Днепра, – Гуменюк

Россияне используют небольшие диверсионные группы в районе островов в устье Днепра Херсонской области. Туда они пытаются продвинуться, чтобы наблюдать действия украинских сил обороны.

Об этом 24 Каналу рассказала спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. Она сообщила, что украинские силы обороны уничтожают врага на островах недалеко от Херсонщины.

Смотрите также Была мощная детонация, – в ВСУ рассказали об ударе по оккупантам в Херсонской области

Гуменюк сообщила, что враг постоянно пытается продвинуть на острова в устье Днепра свои силы, развернуть там наблюдательные посты и перебазировать боезапасы.

ВСУ отработали по врагу

За прошедшие сутки контрбатарейная работа украинских подразделений уничтожила склад боеприпасов на одном из островов, наблюдательный пункт и блокпост. Также уничтожена позиция развертывания вражеского подразделения.

Наша авиация и артиллерия отработали по островам, и мы продолжаем утверждать, что господства врага там нет. Они пытаются обустроиться, но мы туда достигаем,

– подчеркнула Гуменюк.

Гуменюк о ситуации на южном фронте: смотреть видео