ВСУ ликвидировали пункт управления россиян в Новой Каховке: Гуменюк сказала, каково его значение

Накануне Вооруженные Силы Украины уничтожили пункт управления российских войск в Новой Каховке на левом берегу Днепра. По словам Натальи Гуменюк, оккупанты понимают, что ВСУ применяют контрбатарейную борьбу.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины в эфире телемарафона объяснила, что именно поэтому враги пытаются максимально распределять свои места дислокации среди местного населения.

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Это усложняет работу нашим военным, ведь ВСУ не работают по гражданским объектам. Но украинские бойцы сумели уничтожить командный пункт управления оккупантов в Новой Каховке.

Что известно об успешной работе ВСУ в Новой Каховке

Наталья Гуменюк рассказала, что тщательная работа Вооруженных Сил Украины по выявлению подобных пунктов и точечному их уничтожению – очень хлопотная и может быть удаленная во времени. Но потом – невероятно результативная.

Командный пункт уничтожен, а это значит, что снова во вражеское войско внесен определенный беспорядок. Потому что нет управления, оно нуждается в переформатировании, и видим, что морально-психологический дух войска подрывается с каждым днем,

– заявила Наталья Гуменюк.

Представительница пояснила, что морально-психологический дух российских захватчиков подрывает:

усложненная логистика;

отсутствие управления;

возможность быть пораженными даже в таких защищенных объектах.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины на вопрос, был ли это основной командный пункт врага в том регионе, объяснила, что не может раскрывать, какой именно его статус. Ведь, по словам Натальи Гуменюк, враги рассредоточиваются, пытаются создать несколько подобных пунктов, чтобы сохранить своих и запутать наших военных.

"Поэтому мы работаем по каждому. И каждый из таких пунктов будет уничтожен", – заверила капитан 1 ранга Государственной пограничной службы Украины.

ВСУ уничтожили командный пункт управления россиян