ВСУ уничтожили склады россиян в Чернобаевке и Белогорке, оккупантов и технику: ситуация на Юге

Каждый день украинские воины делают все для того, чтобы выбить из нашей земли захватчиков. Наши войска уничтожили 2 склад оккупантов и нанесли немало ударов по их позициям на Юге.

Украинские воины нанесли 5 авиаударов по позициям врага. В результате 5 вражеских опорных пунктов "сделали жест доброй воли" и ликвидировались.

Интересно Удар по Антоновскому мосту: как россияне могут опрокидывать технику на Херсон

Потери оккупантов на Юге

Ракетно-артиллерийские подразделения наших войск в течение 27 июля выполнили 271 огневой задачи и сбили беспилотник типа "Форпост".

В Чернобаевке и Белогорке "демилитаризованные" 2 склада – обычный и полевой.

Оккупанты пытаются убеждать всех в том, что якобы у них все идет "так, как и планировалось", поэтому они продолжают "по плану" нести потери. Наши воины ликвидировали и уничтожили по меньшей мере:

66 оккупантов;

3 танка Т-72;

3 гусеничные минные заградители;

2 гаубицы "Мста-С";

самоходную гаубицу "Гвоздика";

минометный комплекс "Сани";

3 единицы автомобильной техники.

Вражеские обстрелы на Юге

Оккупанты решились на контрудары в направлениях на Белогорку и Андреевку. Однако эта атака была безуспешной для врага – понеся потери, россияне отступили.

Вечером захватчики снова обстреляли Николаев из реактивных систем залпового огня "Смерч". Разрушений и жертв, к счастью, нет. Поэтому в ОК "Юг" подчеркивают, что такие обстрелы направлены на усиление психологического давления на украинцев.

Кроме того, в Черном море в готовности к нанесению ракетных ударов находятся 2 надводных и 1 подводный носители крылатых ракет "Калибр". Захватчики держат там 20 ракет. Поэтому наши воины еще раз призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Суммарные потери оккупантов

С начала полномасштабного вторжения украинские защитники и защитницы наносят колоссальные потери оккупантам. По состоянию на 154-й день полномасштабной войны, 27 июля, захватническая армия потеряла:

около 40 070 оккупантов из личного состава;

1738 танков;

3971 боевую бронированную машину;

883 артиллерийские системы;

258 РСЗО;

117 средств ПВО;

222 самолета;

190 вертолетов;

726 беспилотников;

174 крылатые ракеты;

15 кораблей и катеров;

2 847 единиц автомобильной техники и автоцистерн;

75 единиц специальной техники.

Интересно – Мусиенко о мостах через Днепр на Юге и их судьбе: смотрите видео