ВСУ уничтожили склады россиян в Чернобаевке и Белогорке, оккупантов и технику: ситуация на Юге
Источник:Оперативное командование "Юг"
Каждый день украинские воины делают все для того, чтобы выбить из нашей земли захватчиков. Наши войска уничтожили 2 склад оккупантов и нанесли немало ударов по их позициям на Юге.
Украинские воины нанесли 5 авиаударов по позициям врага. В результате 5 вражеских опорных пунктов "сделали жест доброй воли" и ликвидировались.
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Потери оккупантов на Юге
Ракетно-артиллерийские подразделения наших войск в течение 27 июля выполнили 271 огневой задачи и сбили беспилотник типа "Форпост".
В Чернобаевке и Белогорке "демилитаризованные" 2 склада – обычный и полевой.
Оккупанты пытаются убеждать всех в том, что якобы у них все идет "так, как и планировалось", поэтому они продолжают "по плану" нести потери. Наши воины ликвидировали и уничтожили по меньшей мере:
- 66 оккупантов;
- 3 танка Т-72;
- 3 гусеничные минные заградители;
- 2 гаубицы "Мста-С";
- самоходную гаубицу "Гвоздика";
- минометный комплекс "Сани";
- 3 единицы автомобильной техники.
Вражеские обстрелы на Юге
Оккупанты решились на контрудары в направлениях на Белогорку и Андреевку. Однако эта атака была безуспешной для врага – понеся потери, россияне отступили.
Вечером захватчики снова обстреляли Николаев из реактивных систем залпового огня "Смерч". Разрушений и жертв, к счастью, нет. Поэтому в ОК "Юг" подчеркивают, что такие обстрелы направлены на усиление психологического давления на украинцев.
Кроме того, в Черном море в готовности к нанесению ракетных ударов находятся 2 надводных и 1 подводный носители крылатых ракет "Калибр". Захватчики держат там 20 ракет. Поэтому наши воины еще раз призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Суммарные потери оккупантов
С начала полномасштабного вторжения украинские защитники и защитницы наносят колоссальные потери оккупантам. По состоянию на 154-й день полномасштабной войны, 27 июля, захватническая армия потеряла:
- около 40 070 оккупантов из личного состава;
- 1738 танков;
- 3971 боевую бронированную машину;
- 883 артиллерийские системы;
- 258 РСЗО;
- 117 средств ПВО;
- 222 самолета;
- 190 вертолетов;
- 726 беспилотников;
- 174 крылатые ракеты;
- 15 кораблей и катеров;
- 2 847 единиц автомобильной техники и автоцистерн;
- 75 единиц специальной техники.
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