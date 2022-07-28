ВСУ уничтожили склады россиян в Чернобаевке и Белогорке, оккупантов и технику: ситуация на Юге

28 июля 2022 , 02:16
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Оперативное командование "Юг"

Каждый день украинские воины делают все для того, чтобы выбить из нашей земли захватчиков. Наши войска уничтожили 2 склад оккупантов и нанесли немало ударов по их позициям на Юге.

Украинские воины нанесли 5 авиаударов по позициям врага. В результате 5 вражеских опорных пунктов "сделали жест доброй воли" и ликвидировались.

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Потери оккупантов на Юге

Ракетно-артиллерийские подразделения наших войск в течение 27 июля выполнили 271 огневой задачи и сбили беспилотник типа "Форпост".

В Чернобаевке и Белогорке "демилитаризованные" 2 склада – обычный и полевой.

Оккупанты пытаются убеждать всех в том, что якобы у них все идет "так, как и планировалось", поэтому они продолжают "по плану" нести потери. Наши воины ликвидировали и уничтожили по меньшей мере:

  • 66 оккупантов;
  • 3 танка Т-72;
  • 3 гусеничные минные заградители;
  • 2 гаубицы "Мста-С";
  • самоходную гаубицу "Гвоздика";
  • минометный комплекс "Сани";
  • 3 единицы автомобильной техники.

Вражеские обстрелы на Юге

Оккупанты решились на контрудары в направлениях на Белогорку и Андреевку. Однако эта атака была безуспешной для врага – понеся потери, россияне отступили.

Вечером захватчики снова обстреляли Николаев из реактивных систем залпового огня "Смерч". Разрушений и жертв, к счастью, нет. Поэтому в ОК "Юг" подчеркивают, что такие обстрелы направлены на усиление психологического давления на украинцев.

Кроме того, в Черном море в готовности к нанесению ракетных ударов находятся 2 надводных и 1 подводный носители крылатых ракет "Калибр". Захватчики держат там 20 ракет. Поэтому наши воины еще раз призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Суммарные потери оккупантов

С начала полномасштабного вторжения украинские защитники и защитницы наносят колоссальные потери оккупантам. По состоянию на 154-й день полномасштабной войны, 27 июля, захватническая армия потеряла:

  • около 40 070 оккупантов из личного состава;
  • 1738 танков;
  • 3971 боевую бронированную машину;
  • 883 артиллерийские системы;
  • 258 РСЗО;
  • 117 средств ПВО;
  • 222 самолета;
  • 190 вертолетов;
  • 726 беспилотников;
  • 174 крылатые ракеты;
  • 15 кораблей и катеров;
  • 2 847 единиц автомобильной техники и автоцистерн;
  • 75 единиц специальной техники.

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Автор: Іван Магуряк