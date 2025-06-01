ВСУ уничтожили "Град" с химическим оружием: россияне просят друг друга прятаться – взрывное видео

Россия продолжает применять на фронте против украинских военных химическое оружие. Однако, благодаря ВСУ сами же и пострадали в Донецкой области.

Так, воины уничтожили российский "Град", который был заряжен снарядами с химическим оружием. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 20 отдельный полк беспилотных систем К-2.

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ВСУ уничтожили БМ-21 "Град" с химическим оружием

Российский "Град" как раз готовился к залпу. Но усилиями пилотов трех подразделений Сил Обороны он был поражен FPV-дроном.

Россияне призывают друг друга прятаться и защищаться противогазами, ведь пораженная РСЗО была "заряжена химией".

мы также призываем военных и гражданских позаботиться о наличии противогазов и других мерах безопасности во время химической и биологической атаки. Даже если на этот раз мы сломали планы врага, россияне могут применить химоружие в будущем. Хотя Россия является участником Конвенции о нераспространении химического и биологического оружия, она все еще имеет большие запасы на складах и неоднократно была замечена за его использованием,

– отметили в K-2.

Уничтожение российской РСЗО с химоружием: смотрите видео

Напомним, что почти месяц назад Евросоюз даже ввел дополнительные санкции против России за использование химического оружия на фронте в Украине. Наличие запрещенных веществ подтвердили образцы с передовой.