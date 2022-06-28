ВСУ уничтожили российскую минометную секцию вместе с боекомплектом
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские защитники уже 125 дней наносят колоссальные потери "второй армии мира". 28 июня воины 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка рассказали о новых достижениях.
В этот раз украинский огонь накрыл российскую минометную секцию. Враг избавился от своего боекомплекта.
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На одну минометную секцию врага стало меньше. Воины 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка уничтожили ее вместе с боекомплектом,
– рассказали военные.
Смотрите видео, как ВСУ уничтожили российскую минометную секцию:
Что известно о потерях россиян в Украине
За прошедшие сутки отважные украинские воины отправили на "концерт Кобзона" сразу 250 российских оккупантов. Кроме того, они уничтожили и многие российские техники. В частности, враг лишился 15 танков, 17 боевых бронированных машин, 7 артиллерийских систем, 7 артиллерийских систем, 1 средство ПВО, 1 вертолет, 14 единиц автомобильной техники и 1 – специальной.
Больше всего потерь вчера россияне понесли на Бахмутском направлении.
Общие потери оккупантов от 24 февраля:
- личного состава – 3 5250 человек ликвидировано;
- танков – 1567 единиц;
- боевых бронированных машин – 3704 единиц;
- артиллерийских систем – 778 единиц;
- РСЗО – 243 единицы;
- средства ПВО – 102 единицы;
- самолетов – 217 единиц;
- вертолетов – 185 единиц;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 636 единиц;
- крылатых ракет – 139 единиц;
- кораблей и катеров – 14 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2589 единиц;
- специальной техники – 61 единица.
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