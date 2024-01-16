В ISW проанализировали реакцию россиян на уничтожение самолета А-50

Вооруженные Силы Украины вечером 14 января уничтожили над Азовским морем российский самолет А-50. Аналитики ISW проанализировали российские версии об уничтожении А-50 и повреждении воздушного командного пункта Ил-22М.

Аналитики американского Института изучения войны отметили, что российское информационное пространство в большинстве своем отрицало то, что ВСУ нанесли удар по самолету А-50. Российская пропаганда странным образом утверждала, что самолет был уничтожен "дружественным огнем российской ПВО".

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В ISW проанализировали реакцию России на ущерб А-50

А-50 используется для координации действий российской авиации и, возможно, противовоздушной обороны, и утверждение о том, что российские ПВО сбили А-50, было бы катастрофическим провалом со стороны российских сил, если бы это было правдой,

– рассказали в ISW.

Аналитики отметили, что российский источник, специализирующийся на авиации России, обвинил российских командиров, не имеющих должного опыта, необходимого для их должностей. Правда, нынешний командующий воздушно-космическими силами России генерал-полковник Виктор Афзалов имеет большой опыт работы в российской противовоздушной обороне.

"Независимо от того, создает ли его отсутствие опыта пилота какие-либо проблемы для российских воздушных операций, что вызывает сомнения, его опыт работы в сфере противовоздушной обороны должен быть соответствующим для того, чтобы российские войска не сбивали собственные самолеты воздушного управления", – заверили в ISW.

Также аналитики американского Института изучения войны заметили, что российский инсайдерский источник, утверждающий, что является сотрудником неустановленной российской службы безопасности, заявляет, что неустановленные российские актеры создали "утку" о том, как российские войска сбили А-50, чтобы заверить российских пилотов, что миссии над Черным и Азовским морями все еще безопасны, и причиной инцидента стала человеческая ошибка.

Непонятно, почему российским лётчикам должно быть удобнее мнение о том, что их наземные ПВО настолько некомпетентны. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что не владеет информацией о сбитом самолете, и рекомендовал журналистам уточнять информацию по этому поводу в минобороны России,

– вспомнили в ISW.

В свою очередь минобороны России до сих пор молчит об инциденте.



Что известно о российском самолете А-50 / Инфографика 24 Канала

Кратко об ущербе ВСУ вражеского А-50