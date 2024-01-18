Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко сказал 24 Каналу, что можно по-разному воспринимать такие слова. Украинские пилоты, возможно, будут действительно летать над Азовским морем уже в этом году.

К теме Каждый день лотерея: будут ли отказываться воевать российские пилоты

"Они там летают и теперь, учитывая, что обезвреживают такие самолеты. Они уже там есть и до пляжного сезона", – отметил Мусиенко.

Чем бы ни поразили А-50 и Ил-22, но уничтожение этих российских самолетов свидетельствует о том, что возможности Украины растут. Очевидно, защитники увеличивают дальность поражения не только на суше и в море, но и в небе.

Вынесут ли россияне урок

"Всегда первая реакция у врага – они пытаются уйти подальше от зоны поражения украинским оружием", – заметил Мусиенко.

Так, россияне будут бояться близко подлетать – по аналогии с предыдущими поражениями. Например, после удара по аэродрому в оккупированном Бердянске они забрали свои ударные вертолеты вглубь страны-агрессора. А после потери нескольких кораблей в Черном море – выводят остальные в Абхазию.

Есть основания полагать, что россияне переместили хранилище ракет "Калибр" из оккупированного Крыма в один из населенных пунктов Краснодарского края. Это объясняет, почему в последнее время враг снизил применение этих средств воздушного нападения.

Россияне не могут принять утрату своих А-50 и Ил-22: основное