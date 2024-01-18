Керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко сказав 24 Каналу, що можна по-різному сприймати такі слова. Українські пілоти, можливо, дійсно літатимуть над Азовським морем уже цьогоріч.

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"Вони там літають і тепер з огляду на те, що знешкоджують такі літаки. Вони вже там є і до пляжного сезону", – зазначив Мусієнко.

Чим би не уразили А-50 та Іл-22, але знищення цих російських літаків свідчить про те, що спроможності України зростають. Очевидно, захисники збільшують дальність ураження не тільки на суходолі та в морі, а вже й у небі.

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"Завжди перша реакція у ворога – вони намагаються піти подалі від зони ураження українською зброєю", – зауважив Мусієнко.

Так, росіяни боятимуться близько підлітати – за аналогією з попередніми ураженнями. Наприклад, після удару по аеродрому в окупованому Бердянську вони забрали свої ударні гелікоптери вглиб країни-агресорки. А після втрати кількох кораблів у Чорному морі – виводять решту в Абхазію.

Є підстави вважати, що росіяни перемістили сховище ракет "Калібр" з окупованого Криму до одного з населених пунктів Краснодарського краю. Це пояснює, чому останнім часом ворог зменшив застосування цих засобів повітряного нападу.

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