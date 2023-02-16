Дрон привел арту: ВСУ "демобилизовали" штурмовую группу россиян возле Бахмута

Украинские защитники уничтожают врага на самых горячих участках фронта. У Бахмута они ликвидировали группу захватчиков.

Дрон навел артиллерию, в результате почти вся штурмовая группа была "досрочно демобилизована". Успешную работу проделали бойцы 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского. Защитники предоставили 24 каналу эксклюзивные кадры.

Кстати говоря К каждые 100 метров украинской земли стоят россиянам 2 тысячи бойцов, – Times

Защитники показали мощное видео работы артиллерии и бойцов. По позициям окупантов нанесли мощный удар. Захватчики даже пытались скрыться, однако шансов не имели. Украинские бойцы следили за каждым движением врага, поэтому результат поражает.

Ликвидированные оккупанты возле Бахмута: видео 18+

Удалось собрать на 5 дронов

Волонтеры собрали 423640 гривен на дроны для 30 бригады. Кстати, сбор организовал 24 канал. Удалось собрать гораздо больше, чем планировали. Сначала ставили цель – 3 дрона, а купят 5.

Один Mavic3 16 февраля уже отправили на Восток. Еще 3 заказали, так что ждут доставку. На пятый нужно подсобирать 10 – 15 тысяч.

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Под постом о сборе бойцы 30 ОМБр поблагодарили всех приобщившихся, а также 24 Канала. Подчеркнули, что общие шаги приближают нас к победе.

Потери врага достигли 140 тысяч

По состоянию на 16 февраля в Украине уже ликвидировали 140 460 окупантов. За прошедшие сутки воины ликвидировали еще 690 захватчиков.

Кроме того, уничтожены тысячи единиц военной техники россиян. К примеру, 3296 танков и 6517 боевых бронированных машин.