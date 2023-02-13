Была мощная детонация, – в ВСУ рассказали об ударе по оккупантам на Херсонщине
Силы обороны Украины мощно отработали по российским оккупантам на левом берегу Херсонской области. Наши военные нанесли оккупантам потери в технике и личном составе.
Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала, что для правобережья Херсонщины остается угроза обстрелов, пишет 24 Канал. Несмотря на мощную огневую работу Сил обороны, оккупанты на левобережье имеют силы и мощности.
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Силы обороны уничтожили 3 "Града"
Гуменюк сообщила, что за минувшие сутки Силам обороны были уничтожены 3 установки типа "Град", которыми россияне обстреливали Херсон. Также наши военные уничтожили до 4 единиц тяжелой ствольной артиллерии.
Пресс-секретарь ОК "Юг" сообщила, что авиация Сил обороны Украины уничтожила на левом берегу склад боеприпасов. "Была очень мощная детонация", – сказала Гуменюк и добавила, что это привело к потерям личного состава.
В частности, россияне потеряли 15 военных, 4 единицы тяжелой техники и 10 единиц автомобильной техники.
Все, что враг накапливает и пытается рассредоточить, чтобы проводить удары по правому берегу – наша артиллерия и авиация пытаются уничтожать. Враг маневрирует, перемещает все это, потому что понимает, что контрбатарейное противостояние как раз в этом состоит. Что расположенные ими огневые позиции мы уничтожаем,
– резюмировал Гуменюк.
Херсонщина страдает от обстрелов россиян
- Силы обороны 11 ноября 2022 официально освободили от оккупантов весь правый берег Херсонской области. После этого россияне начали систематически обстреливать Херсонщину. Самый жуткий обстрел произошел на Рождество 25 декабря.
- В разведке Британии информировали, что Херсон остается наиболее регулярно обстреливаемым крупным украинским городом за пределами Донбасса. В Британии не смогли найти точную причину, по которой Россия тратит свои ограниченные запасы боеприпасов на терроризм гражданских.
- Вероятно, российские командиры частично преследуют цель ухудшить моральное состояние гражданского населения и сдержать любые украинские контратаки через реку Днепр.
- За минувшие сутки на Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали Херсон, а также районы 20 населенных пунктов, в частности Милово, Змиевка, Республиканец, Новокаиры, Веселое, Никольское, Антоновка и Днепровское Херсонской области.