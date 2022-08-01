ВСУ очень круто сработали по Скадовску, там детонируют боеприпасы оккупантов, – депутат

В оккупированном Скадовске вечером 31 июля начались взрывы. Впоследствии официально заявили, что это был очередной прицельный удар, нанесенный Вооруженными Силами Украины.

Подтверждение озвучил заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его включение в эфире телеканала "Рада". О взрывах в Скадовске местные жители начали сообщать после 10 часов вечера этого дня.

Ранее В оккупированном Скадовске местные жители слышат взрывы и выстрелы

Почему россияне накапливают силы в Скадовске

По словам чиновника, сейчас россияне уже не могут использовать для переправки войск и техники Антоновский мост возле Херсона. Осуществляют переброску через Каховскую ГЭС, к которой силы направляют из Скадовска. В то же время накапливать их не всегда удается, потому что украинская армия продолжает бить по скоплениям врага.

ВСУ каждый день получает результаты и крутые результаты. Даже сейчас (вечер 31 июля – 24 канал) получаем информацию из Скадовска, что там очень круто сработали ВСУ. Идет детонация боекомплекта,

– сказал Соболевский.

Он добавил, что россияне уже начали ремонтировать Антоновский мост. Там устанавливают плиты, но с нарушением технических регламентов, поэтому качество ремонта очень сомнительное. Речь идет о важной стратегической переправе возле Херсона.

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