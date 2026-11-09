"Интересный трофей": Силы обороны разбили станцию подавления Starlink в Донецкой области

Силы обороны Украины в ночь на 9 ноября нанесли серию точных ударов по важным военным объектам российских оккупантов. Главной целью стала редкая станция подавления спутниковой связи Starlink в Донецкой области.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Какие подробности?

Вражеская система радиоэлектронной борьбы была поражена в районе временно оккупированной Сартаны. Этот комплекс россияне развернули с целью подавления сигналов спутниковых терминалов украинских подразделений.

Обезвреживание подобного оборудования обеспечивает защитникам более стабильную связь на линии фронта. Кроме того, ликвидация станции напрямую повышает точность выполнения боевых задач операторами украинских ударных и разведывательных дронов.

Снаряды захватчиков сдетонировали в Запорожской области

В ту же ночь украинские военные нанесли ощутимый ущерб материально-техническому обеспечению армии государства-агрессора на юге. В частности, в Запорожской области под обстрел попали два склада с боеприпасами вблизи Токмака и Остриковки.

Из-за детонации и уничтожения арсеналов значительная часть снарядов не попадет на передовую и не будет использована против украинских позиций. В военном командовании отмечают, что систематическое уничтожение логистических узлов лишает оккупантов возможности вести интенсивный огонь.

Еще один прицельный удар пришелся по складу материально-технических средств российской армии недалеко от Красногоровки в Донецкой области. Поражение этого объекта еще больше затруднило снабжение передовых подразделений захватчиков на указанном участке фронта.

Охота на тыловые объекты и РЭБ противника

Уничтожение техники для подавления спутниковой связи имеет критически важное значение, поскольку Россия пытается расширять сеть РЭБ вдоль линии соприкосновения.

Как ранее сообщалось на нашем сайте, захватчики наращивают производство комплексов для борьбы со Starlink, маскируя антенны на грузовиках, прицепах и даже под пленочными навесами.

Напомним, недавно мы писали, как украинские защитники нанесли ряд других результативных ударов по важным узлам противника. В частности, Силы обороны нанесли удар по пусковым установкам "Искандер" и комплексу "Панцирь-С1" в Брянской области, а также разгромили дронный центр подразделения "Рубикон" в Бердянске.