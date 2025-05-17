Поражены тысячи танков и бронемашин: Сырский рассказал о потерях россиян с начала года

Украинские войска держат оборону на фронте, уничтожая технику и личный состав оккупантов. Ежедневно обе стороны имеют потери, но россияне теряют свой боевой потенциал бешеными темпами.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

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Сырский подытожил потери врага с начала года

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины показал видео успешных противостояний россиянам на фронте. Украинские защитники уничтожают врага и его технику на земле и с воздуха, по оккупантам работают наши дроны и артиллерия.

Так Силам обороны с начала 2025 года удалось обезвредить 1 159 российских танков и 2 510 боевых бронированных машин.

Спасибо нашим защитникам и защитницам за профессиональную боевую работу,

– написал Сырский.

Бойцы уничтожают оккупантов: смотрите видео

К слову, по состоянию на 17 мая потери врага в живой силе уже превысили 972 тысячи бойцов. Оккупанты с начала полномасштабного вторжения потеряли 10 831 танк, 22 553 боевые бронемашины, 27 942 артисистемы и даже более 300 самолетов и вертолетов.

По мнению министра обороны Великобритании Джона Гили, в июне количество потерь российской армии в войне может превысить миллион погибших оккупантов. Он отметил, что западные партнеры помогают Украине, которая сейчас стоит на защите Европы.

Напомним, днях украинские бойцы Сил специальных операций поразили на одном из направлений российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". Судно атаковали дроны прямо в воздухе.