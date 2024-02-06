Станции РЭБ "Гарпия" и сотни убитыми: россияне несут огромные потери на Таврийском направлении

На Таврийском направлении Силы обороны продолжают наносить россиянам сокрушительные потери. Украинские защитники уверенно отражали атаки оккупантов.

На передовой в операционной зоне ОСГВ “Таврия” за последние сутки враг проводил интенсивные атаки. Российские войска совершили 21 авиаудар, 73 штурмовые действия и 732 артиллерийских обстрела.

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Генерал Тарнавский рассказал о потерях врага

На Таврийском направлении враг за прошедшие сутки потерял 483 человека и 34 единицы военной техники.

В частности, наши войска уничтожили:

5 танков;

13 боевых бронированных машин;

7 автомобилей;

5 единиц спецтехники;

Стоит отметить, что наши воины также эффективно атаковали и уничтожили 3 станции РЭБ "Гарпия" и один склад боеприпасов.

Также в сообщении отмечается, что Силами обороны за последние сутки было нейтрализовано 190 беспилотников различных типов.

Украинские защитники и защитницы стойко держат оборону и проводят активные действия на определенных направлениях,

– отметил Тарнавский

Потери врага: последние новости