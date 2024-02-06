Станции РЭБ "Гарпия" и сотни убитыми: россияне несут огромные потери на Таврийском направлении
Источник:Командующий Тарнавский
На Таврийском направлении Силы обороны продолжают наносить россиянам сокрушительные потери. Украинские защитники уверенно отражали атаки оккупантов.
На передовой в операционной зоне ОСГВ “Таврия” за последние сутки враг проводил интенсивные атаки. Российские войска совершили 21 авиаудар, 73 штурмовые действия и 732 артиллерийских обстрела.
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Генерал Тарнавский рассказал о потерях врага
На Таврийском направлении враг за прошедшие сутки потерял 483 человека и 34 единицы военной техники.
В частности, наши войска уничтожили:
- 5 танков;
- 13 боевых бронированных машин;
- 7 автомобилей;
- 5 единиц спецтехники;
Стоит отметить, что наши воины также эффективно атаковали и уничтожили 3 станции РЭБ "Гарпия" и один склад боеприпасов.
Также в сообщении отмечается, что Силами обороны за последние сутки было нейтрализовано 190 беспилотников различных типов.
Украинские защитники и защитницы стойко держат оборону и проводят активные действия на определенных направлениях,
– отметил Тарнавский
Потери врага: последние новости
- В течение последних суток произошло 126 боевых столкновений согласно информации, предоставленной Генштабом ВСУ. Бойцам ВСУ удалось ликвидировать 1020 оккупантов.
- Ночью 6 февраля лодки 73-го морского центра ССО подошли вплотную к добывающей платформе в Черном море. Боевая группа осуществила подрыв вражеской цели. В результате захвачено важное оборудование противника и взорвана мачта с антенной.
- Генеральный штаб сообщает, что ВСУ активными операциями наносят большие потери оккупационным войскам как в живой силе, так и в технике, и одновременно истощают их по всей длине линии фронта.