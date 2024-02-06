Станции РЭБ "Гарпия" и сотни убитыми: россияне несут огромные потери на Таврийском направлении

6 февраля 2024, 16:46
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Командующий Тарнавский

На Таврийском направлении Силы обороны продолжают наносить россиянам сокрушительные потери. Украинские защитники уверенно отражали атаки оккупантов.

На передовой в операционной зоне ОСГВ “Таврия” за последние сутки враг проводил интенсивные атаки. Российские войска совершили 21 авиаудар, 73 штурмовые действия и 732 артиллерийских обстрела.

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Генерал Тарнавский рассказал о потерях врага

На Таврийском направлении враг за прошедшие сутки потерял 483 человека и 34 единицы военной техники.

В частности, наши войска уничтожили:

  • 5 танков;
  • 13 боевых бронированных машин;
  • 7 автомобилей;
  • 5 единиц спецтехники;

Стоит отметить, что наши воины также эффективно атаковали и уничтожили 3 станции РЭБ "Гарпия" и один склад боеприпасов.

Также в сообщении отмечается, что Силами обороны за последние сутки было нейтрализовано 190 беспилотников различных типов.

Украинские защитники и защитницы стойко держат оборону и проводят активные действия на определенных направлениях,
– отметил Тарнавский

Потери врага: последние новости

  • В течение последних суток произошло 126 боевых столкновений согласно информации, предоставленной Генштабом ВСУ. Бойцам ВСУ удалось ликвидировать 1020 оккупантов.
  • Ночью 6 февраля лодки 73-го морского центра ССО подошли вплотную к добывающей платформе в Черном море. Боевая группа осуществила подрыв вражеской цели. В результате захвачено важное оборудование противника и взорвана мачта с антенной.
  • Генеральный штаб сообщает, что ВСУ активными операциями наносят большие потери оккупационным войскам как в живой силе, так и в технике, и одновременно истощают их по всей длине линии фронта.

 

Автор: Северин Трач