С начала 2024 года ВСУ уничтожили более 10 тысяч артсистем России: это около 8 миллиардов долларов

Вооруженные Силы Украины с начала 2024 года и до 1 октября уничтожили 10 373 артиллерийские системы российской армии. Общая стоимость уничтоженного вооружения оценивается в не менее 8 миллиардов долларов.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Украины. Отмечается, что "самым черным днем" для оккупантов стало 22 сентября этого же года.

Смотрите также Пушки в лом: кадры масштабного уничтожения артиллерии россиян на Харьковщине

Силы обороны уничтожили более 10 тысяч артсистем врага за почти год

Как отметило украинское оборонное ведомство, 1 артиллерийский дивизион – это 18 артиллерийских стволов, артбригада – 72 артустановки. Таким образом за 9 месяцев, продолжающегося года, Силы обороны уничтожили, условно, 144 вражеские артиллерийские бригады.

По данным Генштаба ВСУ, больше всего техники вышеупомянутого вида российские захватчики потеряли недавно, 22 сентября. Тогда Силам обороны удалось превратить на металлолом по меньшей мере 81 вражескую артиллерийскую систему.

Стоимость уничтоженной в этом году российской техники достигает не менее 8 миллиардов долларов США. Такие данные Министерство обороны приводит, ссылаясь на информацию из открытых источников и средних ценах на вооружение и военную технику (ВВТ) на мировом рынке.

В Минобороны отмечают, что уничтоженные или выведенные из строя без перспективы восстановления вражеские самоходные артиллерийские установки (САУ), гаубицы и пушки – возможно, по состоянию на сегодня является "самым дорогим металлоломом в мире".

Расходы России на войну, захват чужой земли, убийства украинцев могли быть направлены на решение внутренних социальных вопросов. За 8 миллиардов долларов США, к примеру, агрессор мог бы построить 13 современных спортивных арен или 18 объектов здравоохранения, оснащенных лучшими образцами лечебно-диагностической аппаратуры,

– резюмировали там.

К слову, по данным Генштаба, по состоянию на минувшие сутки, 15 октября, Силы обороны уничтожили не менее 9 артиллерийских систем врага. Общее количество с начала полномасштабной войны в 2022 году составляет ориентировочно 19 430.