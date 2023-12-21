Вооружение, с которого массированно атаковали Херсон, уничтожено – Гуменюк

Российские военные ежедневно обстреливают Херсон из реактивной артиллерии. Наши военные дают врагу достойный отпор. В частности, уничтожают установки, которыми враг терроризирует мирное население в регионе.

Об успешной работе ВСУ в эфире телемарафона рассказала спикер объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, передает 24 Канал. Она подчеркнула, что установки, которыми накануне били по Херсону, превратили в металлолом.

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Потери врага растут

Мы стараемся максимально уничтожать враждебный технический потенциал: технику, вооружение, боеприпасы, склады, пункты хранения, все, что они направляют по правому берегу. В частности, три установки "Ураган" и три разгрузочных прицепа, которые вчера (19 декабря – 24 Канал) били по Херсону, были уничтожены,

– сказала Гуменюк.

Атака Херсона 19 декабря

Известно, что российские военные атаковали Херсон дронами-камикадзе. Кроме того, они еще обстреляли город. К несчастью, в результате удара есть пострадавшие, в частности, дети.

Как отметил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко, пострадали 9 человек. Среди них четверо детей – 1, 4, 10 и 13 лет. По словам Мрочко, маму с тремя детьми госпитализировали. У них взрывчатые травмы и контузия. Они находятся в состоянии средней тяжести. Остальные пятеро пострадавших получили медицинскую помощь на месте. Речь идет о 1 ребенке и 4 взрослых, отказавшихся от госпитализации.

Среди них четверо детей – 1, 4, 10 и 13 лет. По словам Мрочко, маму с тремя детьми госпитализировали. У них взрывчатые травмы и контузия. Они находятся в состоянии средней тяжести. Остальные пятеро пострадавших получили медицинскую помощь на месте. Речь идет о 1 ребенке и 4 взрослых, отказавшихся от госпитализации. Начальник ГВА отметил, что враги били по областному центру с временно оккупированного левого берега. После этого атаковали еще и дронами-камикадзе. Затем снова били с временно оккупированного левобережья, после чего над Херсоном еще раз появились "Шахеды".

Враг атаковал Херсон дронами! В городе слышна работа мобильных бригад. Идет сбивание. Есть, к сожалению, прилеты,

– написал Мрочко.