Заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский рассказал 24 Каналу подробности. Как известно, в областном центре пострадали 9 человек, в том числе четверо детей.
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"К сожалению, действительно вчера для Херсона и Херсонщины был сложный день и еще более сложная ночь. Было много прилетов и обстрелов", – констатировал Соболевский.
Кроме РСЗО, враг применил также дроны-камикадзе. Разрушены три многоквартирных дома, образовательные и медицинские учреждения, а также повреждены автомобили и складские помещения. По данным председателя облсовета, состояние пострадавших стабильное.
Какая ситуация в области
"Очень много прилетов в Бериславском районе и в самом Бериславе, а также некоторых населенных пунктах непосредственно на Днепре", – рассказал Соболевский.
Враг применял тяжелые авиабомбы. В некоторых населенных пунктах не осталось ни одного целого здания.
Однако там до сих пор остаются люди, которые отказываются уезжать. Они едва выживают – держатся благодаря гуманитарной поддержке.
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