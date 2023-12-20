Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський розповів 24 Каналу подробиці. Як відомо, в обласному центрі постраждало 9 людей, зокрема четверо дітей.
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"На жаль, дійсно вчора для Херсона й Херсонщини був складний день і ще складніша ніч. Було багато прильотів і обстрілів", – констатував Соболевський.
Крім РСЗВ, ворог застосував також дрони-камікадзе. Зруйновано три багатоквартирні будинки, освітні й медичний заклади, а також пошкоджено автівки й складські приміщення. За даними голови облради, стан постраждалих стабільний.
Яка ситуація в області
"Дуже багато прильотів у Бериславському районі й у самому Бериславі, а також у деяких населених пунктах безпосередньо на Дніпрі", – розповів Соболевський.
Ворог застосовував важкі авіабомби. У деяких населених пунктах не лишилось жодної цілої будівлі.
Однак там досі залишаються люди, які відмовляються виїжджати. Вони ледве виживають – тримаються завдяки гуманітарній підтримці.
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