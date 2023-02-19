Почувствовали ярость ВСУ: вагнеровцы прибыли в Мелитополь, но их уже отправляют в черных пакетах

Через временно оккупированный Мелитополь Запорожской области проехали 43 автобуса с вагнеровцами. Часть из них не вернутся в Россию живыми.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров, передает 24 Канал. Он отметил, что вагнеровцы были в сопровождении внедорожников и разделились на 2 части.

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"Одну часть в составе 18 автобусов видели жители близ Новой Каховки. Другая уехала в сторону Васильевки и Пологов. Есть информация, что эти вагнеровцы почувствовали, что такое ярость Вооруженных Сил Украины. Часть из них уже никогда не вернется в автобусах куда-то, а будет в черных пакетах", – сообщил Федоров.

Враг готовится к обороне

По словам мэра, в Мелитополе фиксируют прибытие очередной партии мобилизованных. Федоров сказал, что они приезжают даже за тысячи километров из Владивостока.

Они совсем не понимают, зачем их сюда прислали. Число живой силы продолжают наращивать на временно оккупированных территориях. Также мы видим, что враг готовит наш город к обороне. В частности, недавно среди оккупантов распространили приказ готовить укрытие, ремонтировать,

– сообщил мэр.

Он отметил, что ремонтируют укрытие в Таврическом государственном агротехнологическом университете. Оно одно из самых больших в городе. Кроме этого, проверяют бомбоубежища в бывшем участке СБУ, налоговой, дворце культуры железнодорожников.

"Мы четко понимаем, что туда не уместятся наши оставшиеся жители. Россияне готовят это для себя", – добавил Федоров.

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