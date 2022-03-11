ВСУ уничтожили вражеский пункт управления наступлением на киевском направлении

11 марта 2022 , 22:33
Читати новину українською

Источник:

фейсбук Главнокомандующего ВСУ

Воздушные силы Украины одержали еще одну важную победу. В пятницу, 11 марта, нашим защитникам удалось уничтожить пункт управления оккупантов на киевском направлении.

Ликвидировать враждебную цель в поселке Макаров под Киевом удалось с помощью беспилотника Bayraktar. На ювелирную работу украинских военных можно смотреть вечно!

ВСУ уничтожили российский пункт управления в Киевской области: смотрите видео

Новость дополняется...

Автор: Тетяна Русінкевич