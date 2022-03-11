ВСУ уничтожили вражеский пункт управления наступлением на киевском направлении
11 марта 2022 , 22:33Читати новину українською
Источник:фейсбук Главнокомандующего ВСУ
Воздушные силы Украины одержали еще одну важную победу. В пятницу, 11 марта, нашим защитникам удалось уничтожить пункт управления оккупантов на киевском направлении.
Ликвидировать враждебную цель в поселке Макаров под Киевом удалось с помощью беспилотника Bayraktar. На ювелирную работу украинских военных можно смотреть вечно!
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