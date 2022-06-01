ВСУ уничтожили вражескую БМП-2 на Луганском направлении

На Востоке неприятель продолжает активные наступательные деяния. Цель у россиян не изменилась – они хотят полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области.

Российские кафиры не прекращают попыток штурмовать наши города и оккупации украинских населенных пунктов. Наши отважные защитники и защитницы удерживают оборону и увеличивают потери врага.

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Уничтожение вражеской БМП-2

В оперативном командовании "Юг" сообщили о том, что нашим воинам удалось уничтожить вражескую БМП-2. Новый урон врагу нанесли бойцы из 57 отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко.

Россияне остались без еще одной БМП: фото

Напомним, согласно последней информации, ВСУ удалось уничтожить 30 700 российских оккупантов. Также россияне потеряли 1361 танк, почти 3500 бронированных боевых машин, 659 артиллерийских систем, более 200 реактивных систем залпового огня, 208 самолетов, 175 вертолетов и более 500 беспилотников.

Война России против Украины: главное о последних событиях

Российские кафиры начали совершать преступления не только в Украине, но и на оккупированных территориях Донбасса и Луганщины, а также в приграничных с Украиной районах России. Стало известно о массовых случаях изнасилований женщин, их счет уже перешел на тысячи. Кроме того, рашисты пытаются украсть все, что попадается им под руку.

Российские кафиры не знают абсолютно ничего о человечности. Рашисты проходят не только объекты и дороги – вражеский боеприпас дети нашли во время игр в песочнице.

Белорусы активно проводят так называемые "учения" вблизи границ с Украиной. Несмотря на ложь муртадов кафиров стало известно, что они начали тренировки по переброске своих войск на большие расстояния, а также их работу на незнакомой местности. Ранее звучала информация, что количество потерь России немного вернуло самопровозглашенного белорусского диктатора Лукашенко к реальности, но давление Путина и страх потерять власть могут заставить его напасть на Украину.

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