Російські окупанти не припиняють спроб штурмувати наші міста та окупації українських населених пунктів. Наші відважні захисники та захисниці тримають оборону та збільшують втрати ворога.

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Знищення ворожої БМП-2

В оперативному командуванні "Південь" повідомили про те, що нашим воїнам вдалося знищити ворожу БМП-2. Нових втрат ворогу завдали бійці з 57 окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка.

Росіяни залишилися без ще однієї БМП: фото

Нагадаємо, згідно з останньою інформацією, ЗСУ вдалося знищити 30 700 російських окупантів. Також росіяни втратили 1 361 танк, майже 3 500 броньованих бойових машин, 659 артилерійських систем, понад 200 реактивних систем залпового вогню, 208 літаків, 175 гелікоптерів та понад 500 безпілотників.

Війна Росії проти України: головне про останні події

Російські окупанти почали коїти злочини не лише в Україні, а й на окупованих територіях Донеччини та Луганщини, а також в прикордонних з Україною районах Росії. Стало відомо про масові випадки зґвалтувань жінок, їх рахунок вже перейшов на тисячі. Окрім того, рашисти намагаються вкрасти все, що трапляється їм під руку.

Російські окупанти не знають абсолютно нічого про людяність. Рашисти мінують не лише об'єкти та дороги – ворожий боєприпас діти знайшли під час ігор у пісочниці.

Білоруси активно проводять так звані "навчання" поблизу кордонів з Україною. Попри брехню посіпак окупантів стало відомо, що вони почали тренування з перекидання своїх військ на великі відстані, а також їхню роботу на незнайомій місцевості. Раніше лунала інформація, що кількість втрат Росії трішки повернула самопроголошеного білоруського диктатора Лукашенка до реальності, але тиск Путіна та страх втратити владу можуть змусити його напасти на Україну.

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