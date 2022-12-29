Украинские защитники, вероятно, сбили вражескую ракету с ПЗРК: в соцсетях распространили видео

Российские оккупанты снова пытались атаковать Украину ракетами. Однако наши силы ПВО сработали на отлично.

Одну из ракет украинские защитники сбили с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса. Соответствующее видео уже распространилось по сети, информирует 24 канал. Впрочем, неизвестно, точно ли это произошло 29 декабря, поскольку достоверность кадра пока не подтверждена.

Важно Массированная ракетная атака 29 декабря: сколько людей пострадали

Украинские воины сбили вражескую ракету с ПЗРК

На опубликованном видео можно увидеть, как в небе летела российская ракета. Но украинские защитники мужественно защищают нашу страну и им умело удалось ликвидировать вражескую ракету с ПЗРК.

Где именно сбили ракету – пока неизвестно. Все подробности сейчас уточняют.

Как наши военные уничтожили ракету с помощью ПЗРК: смотрите видео

Сколько российских ракет сбили над Киевщиной

Силы противовоздушной обороны уничтожили над Киевом около двух десятков российских ракет. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

"Уточнение от сил ПВО – уже 16 ракет уничтожили над Киевом", – отметил мэр.